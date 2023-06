Zins- und Rezessionssorgen lassen die Kurse weiter sinken

Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa)

Am deutschen Aktienmarkt bröckeln die Kurse am Dienstag weiter ab. Zins- und Rezessionssorgen lassen eine positive Tendenz zurzeit nicht zu. Am Nachmittag verlor der Dax 0,30 Prozent auf 15.765,64 Punkte. Bleibt es beim negativen Vorzeichen zum Börsenschluss, wäre es für den Leitindex der siebte Handelstag im Minus. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen sank zuletzt um 0,22 Prozent auf 26.773,09 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand rund 0,2 Prozent tiefer.

