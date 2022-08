Wenig Dax-Bewegung vor Rede des US-Notenbankchefs

Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa)

Vor einer mit Spannung erwarteten Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell ist am deutschen Aktienmarkt Abwarten angesagt. Der Dax büßte am Freitag anfängliche Gewinne ein und gab bis zum Mittag um 0,33 Prozent auf 13.228,77 Punkte nach. Auf Wochensicht deutet sich ein Minus von mehr als 2 Prozent an.

Von dpa