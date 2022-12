Positive Börsenstimmung in den USA verhilft Dax zu Gewinnen

Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa)

Eine sich abzeichnende Erholung an den US-Börsen hat dem Dax heute zu Gewinnen verholfen. Der deutsche Leitindex schüttelte seine frühen Verluste ab und näherte sich wieder der psychologisch wichtigen Marke von 14.000 Punkten. Die Sorgen über rasant steigende Corona-Infektionen in China, die am Morgen noch auf die Stimmung gedrückt hatten, schwelen im Hintergrund dennoch weiter.

Von dpa