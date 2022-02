Nicht nur am Bau steigen die Preise stark: Hoffen auf Normalität

Wer derzeit plant, in die eigenen vier Wände umzuziehen, muss viel Geld in die Hand nehmen. Die Baupreise steigen ebenso schnell wie die Preise für Gebrauchtimmobilien. Hinzu kommen wieder leicht anziehende Zinsen für den Kredit von der Bank. Außerdem hat der Staat manche Unterstützung für die Häuslebauer gestrichen, insbesondere die kontrovers diskutierte KfW-Förderung.

Zumindest eine der Ursachen für die hohen Baukosten, die wegen der Lieferengpässe explodierten Materialpreise, dürfte sich mit dem langsamen Schwinden der Corona-Folgen abmildern. Doch der allgemeine Preistrend wird sich auf dem Immobilienmarkt erst dann dauerhaft vermindern oder gar umkehren, wenn die Europäische Zentralbank (EZB) an der Zinsschraube dreht.

Für den Häuslebauer oder Immobilienkäufer könnte dies zwar eine Beruhigung an der Preisfront bedeuten – bei allerdings gleichzeitig steigenden Finanzierungskosten. So oder so kann der Schritt ins Eigenheim für viele Normalverdiener nur mit staatlicher Unterstützung gelingen.

Aber nicht nur auf den Bauherren lastet momentan ein hoher Preisdruck. Die allgemein hohe Inflationsrate von rund fünf Prozent treibt auch die Rechnung für den alltäglichen Einkauf von Lebensmitteln und Haushaltswaren sowie – besonders extrem – die Energiekosten in schwindelerregende Höhen. Sollte Europas Notenbank unter Führung von Christine Lagarde nicht bald mit Zinserhöhungen eingreifen, droht eine Lohn-Preis-Spirale in Gang zu kommen, die vor allem die Sparer und die Menschen mit kleineren Einkommen hart trifft. Dabei ist die Sorge um die Preisstabilität – und nicht etwa die Schaffung von Wirtschaftswachstum – die Kernaufgabe der EZB.

In der Baubranche sorgt indes nicht nur die generelle Inflationstendenz für einen Preisschub. Hinzu kommen stetig wachsenden Anforderungen an eine nachhaltige Bauweise, die beim Klimaschutz hilft. Betroffen von dieser Entwicklung sind neben den Häuslebauern auch die Mieter. Preiswerter Wohnraum, den die Ampel-Koalition ja vermehren will, dürfte deshalb nur schwer neu zu schaffen sein.