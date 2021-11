Licht und Schatten: Der neuen Wirtschaftspolitik der Ampel-Koalition fehlt klare Linie

Der Erfolg einer Bundesregierung wird letztlich vor allem daran gemessen, was sie für den Wohlstand der Menschen im Land leistet. Das gilt auch für die Ampel-Koalition – wenn auch Fortschritte in der Klimapolitik ohne Zweifel ein ebenso wichtiger Gradmesser einer rot-grün-gelben Regierungsbilanz sein werden.

Für Unternehmen, die mit ihrer Innovationskraft und ihren Investitionen die Basis für Wachstum und Einkommen legen, hält der Koalitionsvertrag Erfreuliches und Lähmendes parat. Zunächst zu den positiven Aspekten der Vereinbarung: Die FDP hat eine Erhöhung von Unternehmens-, Einkommens-, Mehrwert- und Vermögenssteuern verhindert. Damit ist die Grundlage gelegt für eine dringend notwendige Investitionsoffensive der Firmen. Lange Jahre haben deutsche Unternehmen zu wenig Geld in neue Anlagen und Projekte gesteckt, zuletzt hat die Corona-Pandemie zusätzlich gebremst.

Doch SPD und Grüne haben ihre Neigung zu mehr staatlichem Dirigismus an anderer Stelle durchgesetzt: Ein Mindestlohn von zwölf Euro gehört zu diesen wachstumsfeindlichen Komponenten des Ampel-Kompromisses. Er verteuert die Arbeit in einem Beschäftigungssegment, in dem die Arbeitslosigkeit immer noch hoch ist. Zudem treibt ein Mindestlohnanstieg auch andere Einkommen wegen des Lohnabstandsgebots in die Höhe. Die Folgen sind steigende Preise und letztlich dann bestenfalls noch stagnierende Reallöhne.

Gute Maßnahme: Bauministerium

Auch der Ausbau der Mietpreisbremse ist gefährlich: Sie schützt zwar die Mieter in Ballungsräumen vor zum Teil extremen Kostensteigerungen, verhindert aber gleichzeitig Geldzuflüsse in dringend benötigte neue Wohnprojekte. Zu loben ist allerdings, dass die Ampel endlich wieder ein Bauministerium schaffen will. In der Vergangenheit wurde dieses Politikfeld leider zu oft nur stiefmütterlich behandelt.

Das haben die Ampel-Parteien vor Zwei Monate nach der Bundestagswahl steht der Koalitionsvertrag der Ampel-Parteien. Das haben SPD, Grüne und FDP vor. Foto: Christoph Soeder/dpa Corona-Krisenstab: Der voraussichtliche künftige Kanzler Olaf Scholz (SPD) hat die Einrichtung eines ständigen Bund-Länder-Krisenstabs im Kanzleramt zum Kampf gegen die dramatische Entwicklung in der Corona-Krise angekündigt. Die neue Bundesregierung werde die Einrichtung eines solchen Krisenstabes veranlassen, sagte Scholz. Foto: Marijan Murat/dpa Impfpflicht: SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat sich für eine Corona-Impfpflicht in bestimmten Einrichtungen mit Risikogruppen ausgesprochen. «Impfen ist der Ausweg aus dieser Pandemie», sagte er. «In Einrichtungen, in denen besonders vulnerable Gruppen betreut werden, sollten wir die Impfung verpflichtend machen. Eine Ausweitung dieser Regelung bleibt zu prüfen.» Foto: Christoph Schmidt/dpa Kohleausstieg: Angestrebt wird ein auf das Jahr 2030 vorgezogener Kohleausstieg. «Zur Einhaltung der Klimaschutzziele ist auch ein beschleunigter Ausstieg aus der Kohleverstromung nötig. Idealerweise gelingt das schon bis 2030», heißt es in dem Koalitionsvertrag der drei Parteien. Demnach soll ein vorgezogener Kohleausstieg über einen massiven Ausbau Erneuerbarer Energien und über den Bau moderner Gaskraftwerke gelingen. Bislang ist gesetzlich vereinbart, dass Deutschland bis spätestens 2038 aus der Kohleverstromung aussteigt. Foto: picture alliance / dpa Mindestlohn: Der gesetzliche Mindestlohn soll auf 12 Euro pro Stunde erhöhen. Nach der einmaligen Anpassung werde die unabhängige Mindestlohnkommission über die etwaigen weiteren Erhöhungsschritte befinden, heißt es. Foto: Jens Wolf/dpa Cannabis: Die voraussichtliche Ampel-Koalition will eine „kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften“ einführen. Dadurch würden „die Qualität kontrolliert, die Weitergabe verunreinigter Substanzen verhindert und der Jugendschutz gewährleistet“, heißt es in dem Koalitionsvertrag, Foto: Patrick Pleul/dpa Führerschein: Das Mindestalter zum Erwerb eines Pkw-Führerscheins soll gesenkt werden und begleitetes Fahren bereits ab 16 statt wie bisher mit 17 Jahren ermöglichen. Damit sollten Jugendliche schon frühzeitig für die Gefahren im Straßenverkehr geschult werden. Bisher ist das begleitete Fahren ab 17 Jahren möglich. Bis zum 18. Geburtstag besteht die Auflage, den Pkw nur in Begleitung einer mindestens 30-jährigen Begleitperson zu fahren. Foto: Ole Spata/dpa Corona-Bonus: Pflegekräfte sollen wegen der besonderen Belastungen in der Corona-Krise einen erneuten Bonus bekommen. Die künftigen Ampel-Koalitionspartner hätten sich verständigt, dafür eine Milliarde Euro bereit zu stellen Foto: Frank Molter/dpa Mietpreisbremse: Die angestrebte künftige Ampel-Regierung will die Mietpreisbremse verlängern und verschärfen. In Gebieten mit angespanntem Wohnungsmarkt soll die Miete binnen drei Jahren nur noch bis zu 11 Prozent steigen dürfen statt wie bisher bis zu 15 Prozent, heißt es in dem Koalitionsvertrag. Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa Bundeswehr: In einer gemeinsamen Bundesregierung wollen SPD, Grüne und FDP eine Bewaffnung von Drohnen der Bundeswehr ermöglichen. Diese könnten zum Schutz der Soldaten im Auslandseinsatz beitragen. Foto: Marc Tessensohn/Bundeswehr/dpa Strom: SPD, Grüne und FDP wollen Stromkunden entlasten. Zum 1. Januar 2023 soll die Finanzierung der milliardenschweren EEG-Umlage zur Förderung des Ökostroms über den Strompreis abgeschafft werden, wie es in dem Koalitionsvertrag heißt. Foto: Julian Stratenschulte/dpa Homeoffice: Wer im Homeoffice arbeitet, soll auch im kommenden Jahr noch eine besondere Pauschale bei der Steuererklärung geltend machen können. SPD, Grüne und FDP wollen die derzeit geltende Homeoffice-Pauschale für Arbeitnehmer bis Ende 2022 verlängern. Foto: Fabian Strauch/dpa Neues Bauministerium: SPD, Grüne und FDP haben sich in ihren Koalitionsverhandlungen auf ein neues Bundesministerium für Bauen verständigt. Vorgesehen ist zudem eine Erweiterung des Wirtschaftsministeriums um das Thema Klimaschutz, hieß es in dem Koalitionsvertrag. Foto: Julian Stratenschulte/dpa Elektroautos: Die Förderung für Elektroautos und Plug-In-Hybride soll erst reformiert und dann bis Ende 2025 auslaufen. Die geltende Innovationsprämie zum Kauf eines E-Autos werde noch bis Ende 2022 fortgeführt. Foto: Hendrik Schmidt/dpa Wahlalter: Das Mindestalter für die Teilnahme an Bundestagswahlen soll von 18 auf 16 Jahre gesenkt werden. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa Flüchtlinge: Mehr Flüchtlinge sollen künftig ihre Angehörigen zu sich nach Deutschland holen können. Foto: Patrick Pleul/dpa Staatsverschuldung: Die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse soll ab 2023 wieder eingehalten werden. Foto: Jens Wolf/dpa Atomare Abrüstung: Die grundsätzliche deutsche Ablehnung des Atomwaffenverbotsvertrags der Vereinten Nationen soll aufgegeben werden - eine Abweichung von der bisherigen Nato-Linie. Foto: Jochen Lübke/dpa Rüstungsexporte: Die deutschen Rüstungsexporte sollen mit einem neuen Gesetz effektiver beschränkt werden. Foto: Urs Flueeler/dpa

Erfolgreiches Wirtschaften braucht vor allem eins: Menschen, die mit viel Know-how Produkte und Dienstleistungen entwickeln, produzieren und vermarkten. Von diesen Fachkräften gibt es in Deutschland bereits jetzt viel zu wenige.

Schon in naher Zukunft wird dieses Problem noch virulenter. Deshalb ist die Absicht, ausländischen Arbeitnehmern mit passenden Qualifikationen die Einwanderung nach Deutschland zu erleichtern, eine wichtige Maßnahme, um den Wohlstand der überalterten Bevölkerung hierzulande zu sichern.