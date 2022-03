Krieg und Inflation setzen den Dax unter Druck

Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa)

Nach zwei starken Börsentagen ist der Dax am Mittwoch immer stärker unter Druck geraten. Zuletzt fiel der deutsche Leitindex um 1,6 Prozent auf 14 579 Zähler. Am Vortag hatte die Nachricht, dass Russland die Kampfhandlungen bei Kiew drosseln will, die Märkte stark angetrieben.

Von dpa