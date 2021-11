Hoher Qurtalsverlust, aber Uber verbucht kräftiges Wachstum

Nach dem Einbruch in der Corona-Pandemie erholt sich das Geschäft beim Taxi-Konkurrenten Uber weiter.

Im dritten Quartal steigerte das Unternehmen die Erlöse im Jahresvergleich um 72 Prozent auf 4,8 Milliarden Dollar (4,2 Mrd Euro), wie es nach US-Börsenschluss in San Francisco mitteilte. Das Hauptgeschäft mit Fahrdienstvermittlungen, das während der Pandemie zeitweise fast zum Erliegen gekommen war, feierte mit einem Buchungsanstieg um 67 Prozent ein starkes Comeback. Zudem florierten die Liefer-Services um den Essensbringdienst Uber Eats weiter.

Unterm Strich fiel dennoch ein Verlust von 2,4 Milliarden Dollar an, was jedoch vor allem an einer zwei Milliarden schweren Belastung durch bilanzielle Neubewertungen lag. Besonders die stark im Wert gesunkene Beteiligung am chinesischen Rivalen Didi schlug negativ zu Buche. Auf bereinigter Basis schaffte Uber erstmals ein positives Betriebsergebnis, in Höhe von acht Millionen Dollar. Analysten hatten mit roten Zahlen gerechnet. Ubers Finanzchef Nelson Chai sprach von einem «wichtigen Meilenstein». Anleger waren weniger angetan und ließen die Aktie nachbörslich zunächst deutlich sinken.