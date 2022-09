Eskalation der Erdgaskrise sorgt für deutliche Dax-Verluste

Frankfurt/Main (dpa)

Die erneute Zuspitzung der Gaskrise hat den Dax am Montag stark in Mitleidenschaft gezogen. Der deutsche Leitindex büßte 2,53 Prozent auf 12.719,71 Punkte ein. Am Freitag hatte die große Erleichterung nach dem jüngsten monatlichen US-Arbeitsmarktbericht das Börsenbarometer noch über die 13.000-Punkte-Marke gehievt. Der MDax der mittelgroßen Werte fiel am Montag um 2,33 Prozent auf 24.576,18 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 1,9 Prozent.

Von dpa