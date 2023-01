Dax weiter auf Höhenflug

Die Hoffnung auf eine etwas weiter abflauende Inflation hat den deutschen Aktienmarkt wieder angeschoben. Nach einem Tag Verschnaufpause überwand der deutsche Leitindex Dax am Mittwochvormittag die Marke von 14.900 Punkten und erreichte zwischenzeitlich den höchsten Stand seit Februar 2022.

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Bis zum frühen Nachmittag stieg der Dax um 1,05 Prozent auf 14.929,51 Punkte. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 1,80 Prozent auf 27.877,28 Punkte aufwärts. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 1,11 Prozent.

Europaweit profitierten vor allem die 2022 stark unter Druck geratenen Immobilienwerte von der Aussicht auf eine etwas weniger harsche Gangart der Notenbanken, falls die Inflation tatsächlich weiter an Tempo verlieren sollte. In diesem Fall dürften die Zinsen verstärkt unter Druck geraten, was die Refinanzierung von Immobilien erleichtert. Hierzulande gewannen Vonovia 6,7 Prozent und TAG Immobilien 8,5 Prozent.

Im Dax stiegen die Aktien von Siemens Energy um gut sechs Prozent. Der Energietechnikkonzern erhielt einen Milliardenauftrag bezüglich der Anbindung von Windparks in der deutschen Nordsee.

Der Euro notierte zuletzt bei 1,0748 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,0723 (Montag: 1,0696) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9326 (0,9349) Euro. Am Rentenmarkt sank die Umlaufrendite von 2,28 Prozent am Vortag auf 2,25 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,22 Prozent auf 126,12 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,56 Prozent auf 137,26 Zähler.