Dax nimmt Kurs auf 14.500 Punkte

Zunächst vom fallenden Ölpreis ermutigt, verdauten die Anleger eine Kehrtwende beim Öl und eine Umsatzwarnung des US-Softwareriesen Microsoft im Verlauf gut. Auch eher enttäuschende Konjunkturdaten aus den USA steckten die Investoren gut weg.

In New York holte der Dow Jones Industrial seine frühen Verluste auf, während die Nasdaq-Indizes klar ins Plus vorrückten. Dies half am Tag vor dem US-Arbeitsmarktbericht auch hierzulande den Technologiewerten.

Im Fokus der Märkte stand vor allem die Ölallianz Opec+, die ihre Produktionserhöhungen im Sommer deutlich beschleunigen will, um den Ausfall Russlands am Erdölmarkt zu kompensieren.

Während aus der Tech-Branche Werte wie der Chipkonzern Infineon und der Essenlieferservice Delivery Hero um bis zu 4,5 Prozent zulegten, galt das Interesse der Anleger auch wieder zyklischen Branchen, wie zum Beispiel der freundliche Automobilsektor zeigte. Hier rückten die BMW-Aktien um 1,8 Prozent vor.

Unter den großen Dax-Gewinnern waren auch konsumlastige Sportartikelkonzerne, allen voran Puma mit einem Anstieg um 3,8 Prozent. Die Adidas-Aktien gewannen 2,3 Prozent. Sie waren zuletzt im Stoxx Europe 50 als Abstiegskandidat gehandelt worden, bleiben aber vorerst in dem gesamteuropäischen Leitindex.

In einen anderen europäischen Index aufgenommen werden dagegen die Papiere von Wacker Chemie, Aixtron und Telefonica Deutschland, was die Aufmerksamkeit internationaler Anleger erhöhen könnte. Die drei Papiere gehören demnächst zum marktbreiten Stoxx Europe 600 Index. Von den drei Werten waren vor allem Wacker mit einem Plus von 2,4 Prozent auffällig.

Größere Gewinner kamen aus der Stahlbranche - angeführt von den Papiere von Salzgitter. Am Tag der Hauptversammlung legten sie um 5,7 Prozent zu, auch wenn Firmen-Chef Gunnar Groebler die Anleger auf ein «sehr anspruchsvolles zweites Halbjahr» einstellte. Die Aktionäre sollen 75 Cent pro Anteilschein bekommen - es ist die höchste Ausschüttung seit 2008.

Der EuroStoxx 50 folgte dem Dax mit 0,95 Prozent auf 3795,13 Punkte nach oben. Recht deutliche Gewinne verbuchte im europäischen Länderindex-Vergleich der Pariser Cac 40 mit plus 1,3 Prozent. In London fand kein Handel statt.

Der Euro stieg im Tagesverlauf, zuletzt wurde er mit 1,0733 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,0692 (Mittwoch: 1,0712) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9353 Euro.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 1,02 Prozent am Vortag auf 1,10 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,41 Prozent auf 134,49 Punkte. Der Bund-Future verlor 0,52 Prozent auf 150,17 Punkte.