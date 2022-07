Dax legt zu - VW nach angekündigtem Chefwechsel schwächer

Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa)

Nach einer starken Vorwoche hat der Dax am Montag bis zum Nachmittag nochmals zugelegt. Am Nachmittag stand der deutsche Leitindex mit einem Plus von 0,44 Prozent bei 13.312 Punkten. Ein schwaches Ifo-Geschäftsklima stand ihm nicht im Weg.

Von dpa