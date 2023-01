Dax kann Anfangsgewinne nicht halten

Frankfurt/Main (dpa)

Mit dem Rückenwind der US-Börsen hat der deutsche Aktienmarkt am Montag an seine Gewinnserie des noch jungen Jahres angeknüpft. Allerdings konnte der Dax sein solides Plus zu Handelsbeginn nicht halten und notierte zuletzt nur noch 0,13 Prozent höher bei 15.053,84 Punkten. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 0,81 Prozent auf 28.707,79 Zähler aufwärts. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone stieg um rund 0,2 Prozent. In der neuen Woche nimmt die Berichtssaison der Unternehmen Fahrt auf.

Von dpa