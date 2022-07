Dax im Aufwind dank «Big Tech»

Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa)

Positiv aufgenommene Quartalszahlen von Amazon und Apple haben am Freitag auch dem deutschen Aktienmarkt weiter nach oben verholfen. Der Dax gewann in der ersten Xetra-Stunde 0,56 Prozent auf 13.357 Punkte. An seinem jüngsten Zwischenhoch bei 13.399 Punkten scheitere er im frühen Handel nur knapp. Darüber wartet bei aktuell 13.429 Punkten die 50-Tage-Linie als mittelfristiges Trendbarometer.

Von dpa