Dax gleicht vor Fed-Entscheid frühe Verluste aus

Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa)

Vor der Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed hat sich der Dax am Mittwoch gefangen. Anleger gingen bei deutschen Aktien nach den jüngsten Kursverlusten in eine Wartestellung über. Einen frühen Rutsch bis auf 12 520 Punkte machte der Leitindex wieder wett. Gegen Nachmittag schaffte er es mit 12 681,75 Punkten knapp mit 0,09 Prozent ins Plus.

Von dpa