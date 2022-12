Dax gibt nach

Frankfurt/Main (dpa)

Vor den Leitzinsentscheidungen in den USA und im Euroraum in dieser Woche haben sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Montag zurückgehalten. Der Dax verlor am frühen Nachmittag 0,33 Prozent auf 14.323,11 Punkte. Der MDax fiel am Montagnachmittag um 0,49 Prozent auf 25.478,56 Zähler und der EuroStoxx 50 verlor 0,46 Prozent.

Von dpa