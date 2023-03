Dax-Erholung nimmt Fahrt auf

Der wieder aufgekeimte Optimismus der Anleger treibt den deutschen Aktienmarkt an. Der Leitindex Dax beschleunigte seine Erholung und stieg bis zum Mittag um 0,96 Prozent auf 15.475,42 Punkte, nachdem er am Donnerstag seine Anfangsverluste wettgemacht und im Plus geschlossen hatte.

«Der Dax hat wieder einmal die Kurve bekommen», schrieb Marktanalyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets. Der Experte sprach von einem wichtigen Vertrauensbeweis in die Stärke des Marktes. Der MDax der mittelgroßen Werte gewann 1,43 Prozent auf 28.854,18 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,91 Prozent nach oben.

Impulse kamen aus Übersee. So hatten die asiatischen Börsen Kursgewinne verzeichnet. Die Marktstrategen der Deutschen Bank führten die gute Stimmung dort auf den Caixin-Einkaufsmanagerindex für die chinesische Dienstleistungsbranche zurück. Der Index sei im Februar besser als erwartet ausgefallen.

Für Börsianer erfreuliche Nachrichten kamen auch aus den USA. Dem Notenbanker Raphael Bostic zufolge könnte die US-Zentralbank im Sommer eine Pause bei der Erhöhung der Leitzinsen einlegen. Die Fed versucht seit Monaten, die Inflation mit Zinserhöhungen in den Griff zu bekommen.

Im Dax machten die Aktien von Covestro einen Teil ihrer Vortagesverluste wett und stiegen um 3,5 Prozent. Eine schwammige Prognose und der Verzicht auf eine Dividende hatten die Papiere des Kunststoffkonzerns schwer belastet.

Die Anteilsscheine der Lufthansa zogen im MDax an und notierten zum Wochenschluss erstmals seit 2020 wieder über 10 Euro. Zuletzt stand ein Plus von gut fünf Prozent zu Buche. Die Fluggesellschaft erzielte nach zwei Verlustjahren in der Corona-Krise 2022 im Tagesgeschäft wieder einen Milliardengewinn. In diesem Jahr will Vorstandschef Carsten Spohr den bereinigten operativen Gewinn deutlich nach oben treiben.