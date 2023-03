Dax bleibt auf seinem Weg in Richtung Jahreshoch

Spitzenwert im Dax waren die Anteile des Sportwagenbauers Porsche AG mit plus 2,8 Prozent. Die erst vor einer Woche in den Dax aufgenommenen Aktien der Commerzbank waren ebenfalls sehr gefragt und stiegen um 1,4 Prozent.

Die Anteilsscheine des Autozulieferers und Rüstungskonzerns Rheinmetall, die in zwei Wochen ebenfalls Mitglied im Leitindex werden, gewannen 2,8 Prozent. Die Aktien des Rüstungsunternehmens Hensoldt, die vom SDax in den MDax aufsteigen werden, rückten um 2,7 Prozent nach oben. Am Freitagabend hatte die Deutsche Börse mehrere anstehende Änderungen in den Indizes bekannt gegeben und damit vorangegangene Erwartungen bestätigt.