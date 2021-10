Dax am Vormittag kaum verändert

Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa)

Der deutsche Aktienmarkt ist am Freitag gut behauptet in den Handel gestartet. Der Dax notierte zuletzt 0,09 Prozent höher bei 15.476,68 Punkten, nachdem er tags zuvor um 1,4 Prozent zugelegt hatte. Damit deutete sich ein Wochengewinn von rund 1,8 Prozent an.

Von dpa