Dax am US-Feiertag nahezu unverändert

Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa)

Der Dax ist am ersten Tag der neuen Woche kaum vom Fleck gekommen. Insgesamt verlief der Wochenstart wegen geschlossener US-Börsen am President's Day ruhig. Der deutsche Leitindex schloss 0,03 Prozent tiefer bei 15.477,55 Punkten. Nach dem Jahreshoch vor zwei Wochen bei 15.658 Punkten fehlt dem Börsenbarometer ein klarer Trend. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gab am Montag um 0,19 Prozent auf 28.804,22 Punkte nach.

Von dpa