Baubranche am Limit

Dreimal mehr neue Windräder, die Zahl der jährlich gebauten Wohnungen soll um fast 100.000 auf 400.000 steigen, dazu der Glasfaserausbau – was sich die Ampelkoalition auf die Fahnen geschrieben hat, wird den Bauarbeitern jede Menge Arbeit bescheren. Dabei haben die bereits jetzt alle Hände voll zu tun. Die Auftragsbücher seien „sehr gut gefüllt“, sagt Simon Losekam von den Bauverbänden NRW. Kommt mehr Arbeit hinzu, wirkt sich der Fachkräftemangel sofort aus. „Einzelne Betriebe können zusätzliche Aufträge bereits nicht mehr annehmen, weil die Leute fehlen“, erklärte Losekam.

Zwei Drittel der regionalen Baubetriebe meldeten im Herbst bei einer Umfrage der Handwerkskammer Müns­ter „eine Kapazitätsauslastung von 100 Prozent oder da­rüber“. Kurz: Mehr geht nicht. Weitere 15 Prozent hatten noch eine Kapazitätsreserve von gerade mal 10 Prozent. Schon jetzt müssten Kunden im Schnitt 13 Wochen auf ihre Bauarbeiten warten.

Wohnungsoffensive der Ampel

Dabei ist der Bedarf in der Region riesig. Im Münsterland müssten jedes Jahr rund 10.000 Wohnungen gebaut werden, um den Bedarf zu decken. Das ergab vor ­einiger Zeit eine Wohnbaustudie. Gebaut wird rund ein Drittel weniger.

Derweil geht die Gewerkschaft IG Bau davon aus, dass für die Wohnungsoffensive der Ampel im Bauhaupt- und Ausbaugewerbe bundesweit zusätzlich 80.000 bis 100.000 Erwerbstätige gebraucht werden, wie die „FAZ“ am Montag berichtete. Zugleich werden bis 2032 rund „150.000 Mitarbeiter im Baugewerbe in den Ruhestand ge­hen“, so Losekam.

Zwar ist die Zahl der Lehrverträge auf dem Bau im Münsterland binnen fünf Jahren um zwölf Prozent gestiegen, doch das Problem bleibt. „Noch immer kommen auf je­­den gemeldeten Bewerber im Hoch- und Tiefbau mehr als zwei Ausbildungsstellen“, so Losekam.

„Nur mit dem Handwerk lässt sich die Infrastruktur er­neuern“, sagt Handwerkskammerpräsident Hans Hund. „Dazu müssen wir noch mehr Fachkräfte gewinnen.“