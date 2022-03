Airlines rechnen 2024 wieder mit Fluggastzahl wie vor Corona

Vergangenes Jahr sind laut IATA nur halb so viele Passagiere transportiert worden wie vor Ausbruch der Pandemie. Doch die Zahlen dürften einer Prognose zufolge wieder kräftig ansteigen.

An den Flughäfen wird es laut Prognose der IATA bald wieder spürbar voller.

Der internationale Luftverkehrsverband (IATA) rechnet 2024 mit einer völligen Erholung der Passagierzahlen, die wegen der Corona-Pandemie eingebrochen sind.

Dann könne die Vier-Milliarden-Grenze erreicht werden, das wären etwas mehr Fluggäste als vor der Pandemie 2019, berichtete die IATA am Dienstag in Genf.

Der Verband zeigte sich bezüglich der Entwicklung zuversichtlicher als im vergangenen November. Es habe sich schon gezeigt, dass die Menschen wieder fliegen, wenn die Restriktionen aufgehoben werden, sagte IATA-Generaldirektor Willie Walsh. «Die Prognose über die Passagierentwicklung ist ein guter Grund zu Optimismus.»

Im vergangenen Jahr seien auf inländischen und internationalen Flügen zusammen nur knapp halb so viele Passagiere unterwegs gewesen wie 2019 (47 Prozent). In diesem Jahr dürften es 83 Prozent sein, im kommenden Jahr 94 Prozent und 2024 dann 103 Prozent. Auf internationalen Flügen wird das Niveau von 2019 der Prognose zufolge erst 2025 wieder erreicht. International waren im vergangenen Jahr nur gut ein Viertel so viele Passagiere unterwegs wie 2019 (27 Prozent).