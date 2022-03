Zwei Karrieren führen zu einer: Christiane Paul wird 48

Als Schauspielerin und Chirurgin konnte sie sich praktisch aussuchen, in welche Richtung es geht. Mittlerweile ist sie Emmy-Gewinnerin und engagiert sich in verschiedenen sozialen Projekten.

Als Kind zweier Ärzte war ihr beruflicher Werdegang eigentlich schon vorgezeichnet. Und zunächst folgte sie diesem auch. Doch die Ost-Berlinerin ist mittlerweile eine der gefragtesten Schauspielerinnen Deutschlands. Heute wird Christiane Paul 48 Jahre alt.

Aus der Chirurgie vor die Kamera

Die im Berliner Bezirk Pankow aufgewachsene Tochter eines Orthopäden und einer Anästhesistin studierte nach ihrem Abitur ab 1992 Medizin an der Berliner Humboldt-Universität. Nach ihrer Promotion 2002 war sie für zwei Jahre in der Chirurgie tätig. Doch ihr weiterer Weg sollte sie zu Film und Fernsehen führen.

Bereits in der Jugend erhielt sie erste Auftritte als Fotomodell für Magazine wie die «Bravo». Mit 17 Jahren feierte sie ihr Filmdebüt in «Deutschfieber», gab ihrer Karriere vor der Kamera allerdings erst in späteren Jahren den entscheidenden Schub, um sich um ihren eigentlichen Weg im Bereich der Medizin zu kümmern. Ihr Handwerk lernte sie unter anderem am Lee-Strasberg-Institut in New York.

Film und Fernsehen ließen sie wachsen

Christiane Paul erlangte spätestens durch ihr Engagement in der 2007 erschienenen Produktion «Neues vom WiXXer» ihren Durchbruch auf der Filmleinwand. Es folgten Auftritte in großen und viel beachteten Filmen wie «Die Welle», wo sie an der Seite von Jürgen Vogel spielte oder 2010 «Jerry Cotton». 2016 gewann Paul für ihre Rolle im Politthriller «Unterm Radar» einen International Emmy Award, die bisher größte Auszeichnung ihrer Karriere.

Ihre Meinung und Engagement werden geschätzt

Die Schauspielerin, die auch zusätzlich Hörbücher einliest und auf Theaterbühnen zu sehen ist, engagiert sich in mehreren Wohltätigkeitsaktionen. Sie setzt sich für das Berliner Sozialprojekt «Die Arche» ein, genauso für die Aktion «Die Stimme gegen Armut». Außerdem bemüht sie sich darum, dass sozial benachteiligte Menschen bessere Bildung erhalten. Mit einem Berliner Physiker ist sie seit 2017 verheiratet. Aus erster Ehe hat Christiane Paul bereits zwei Kinder.