Zverev über Sophia Thomalla: «Sie ist ganz nett»

Sind Alexander Zverev und Sophia Thomalla in einer Beziehung?

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat zurückhaltend auf Berichte über eine Beziehung zu Schauspielerin Sophia Thomalla reagiert.

«Sie ist ganz nett», sagte der 24 Jahre alte Sportler in Indian Wells auf die Frage, was er zu einem entsprechenden Medienbericht sagen könne und grinste breit. Nach einem zweiten «Sie ist ganz nett» schwieg der in Monte Carlo lebende Hamburger. Die «Bild» hatte zuvor berichtet, dass der US-Open-Halbfinalist und die seit Mittwoch 32 Jahre alte Moderatorin seit einigen Wochen ein Paar seien. Zverev zählt beim Masters-Turnier im US-Bundesstaat Kalifornien zu den Favoriten.