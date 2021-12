«Wasser» statt Schnee: Lina Larissa Strahl wird 24

Als freche Hexe Bibi hat sie sich in die Herzen zahlreicher Teenies gezaubert. Als Sängerin stürmt Lina Larissa Strahl regelmäßig de Charts.

Für die Fans von Lina Larissa Strahl kommt Weihnachten in diesem Jahr ein bisschen früher. Die Schauspielerin und Sängerin hat für den 17. Dezember ihren neuen Song «Wasser» angekündigt. Und so langsam nehmen die vier Elemente Gestalt an: «Feuer, Feuer!» war schon dran.

Letzteres Lied stammt aus dem dritten Teil der «Bibi & Tina»-Filmreihe, mit der Lina Larissa Strahl, die heute (15.12.) ihren 24. Geburtstag feiert, zum Teenie-Star geworden ist. Für die Bibi-Darstellerin war die Musik ein leichtes Spiel, hatte sie doch 2013 die Casting-Show «Dein Song» des Kindersenders KiKA gewonnen.

«Angefangen hat das schon in meiner Kindheit», sagte sie vor einiger Zeit im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur». Ich habe immer gerne gesungen. In der sechsten Klasse habe ich mit meinen Freundinnen dann eine Mädchenband gegründet. Wir haben uns Instrumente selbst beigebracht. In der Zeit habe ich auch meinen ersten Song geschrieben.»

Inzwischen hat Lina Larissa Strahl bereits drei Soloalben veröffentlicht. Zuletzt landete «R3bellin» in den Charts auf Anhieb auf dem zweiten Platz.

Sie ist Sängerin, Schauspielerin, eine begabte Eiskunstläuferin («Dancing On Ice») - und eine große Hundeliebhaberin. In ihrem «Kleine Wölfin»-Shop gibt es faltbare Reisenäpfe, Halsbänder und «Kalle der Knochen».