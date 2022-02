Stimmt das so - oder ist das Unsinn?

Nicht nur Senioren auf der Intensivstation

In den sozialen Netzwerken kursiert das Gerücht, dass auf Intensivstationen fast ausschließlich ältere Menschen liegen. Gernot Marx, Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi), empfiehlt einen Blick ins Divi-Intensivregister (Stand Anfang Fe­bruar). „Die größte Patientengruppe bilden die 60- bis 69-Jährigen mit 28 Prozent, die nächstgrößere ist die der 70- bis 79-Jährigen mit 23 Prozent. Jeder fünfte Covid-Patient auf unseren Intensivstationen ist gerade zwischen 50 und 59 Jahren alt“, berichtet der Intensivmediziner auf Anfrage unserer Zeitung. „Das finde ich, mit Verlaub, jung. Diese Frauen und Männer stehen mitten im Leben.“

Klar ist laut Marx: „Je jünger der Körper, desto besser wird er mit dem Virus fertig.“ So seien nur acht Prozent der Covid-Patienten zwischen 40 und 50 Jahren. „Bei 2200 Covid-Patienten insgesamt waren das Anfang Februar aber immerhin auch 185 Menschen.“ Covid-Patienten unter 18 Jahren gebe es kaum auf den Intensivstationen. „Der Anteil liegt bei zwei Prozent. Das trifft sogar noch für die Patienten bis zum Alter von 29 Jahren zu.“ Am Anfang einer Welle, „wie im September und Oktober zum Start von Delta“, seien bisher immer zuerst die jüngeren Patienten erheblich stärker betroffen gewesen. So lag laut Marx auch der Anteil der 30- und 40-Jährigen im Spätsommer bis in den Oktober hinein bei fast einem Viertel der Patienten. (von Stefan Biestmann)

Nicht der einzige, aber ein wichtiger Beitrag

Eine These der Impfgegner: Geimpfte verbreiteten das Coronavirus genauso wie Ungeimpfte. Darum wäre es nicht solidarischer, sich impfen zu lassen. „Ich glaube, wenn wir in dieser Pandemie eines gelernt haben, ist es: Dass wir alle im selben Boot sitzen“, sagt Niklas Ellerich-Groppe, Medizinethiker der Universität Oldenburg, der unter anderem zum Thema „Solidarität und Verantwortung in der Corona-Pandemie“ forscht. Und: „Impfen ist hier ein wesentlicher solidarischer Beitrag – wenn auch nicht der einzige. Maske tragen, Abstand halten, auch das ist wichtig.“

Der Ausnahmezustand, in den die Gesellschaft geraten ist, lasse sich nur gemeinsam lösen. „Eine Impfung schützt nicht nur mich, sondern auch andere.“ Zum einen sei offenbar auch bei Omikron die Weitergabe des Virus durch die Impfung reduziert, zum anderen sorge sie auch dafür, „dass ich im Falle einer Infektion sehr wahrscheinlich nicht im Krankenhaus behandelt werden muss“, sagt Ellerich-Groppe. „Durch meine Impfung trage ich also auch dazu bei, dass die Krankenhäuser nicht überlastet werden. Das hilft etwa denjenigen, die sich einer planbaren OP unterziehen müssen. Ich schütze damit also auch das Allgemeinwohl.“ (von Ulrich Schaper)

Das Erbgut bleibt unverändert

Die Schilder sind auf Demos der Impfkritiker zu sehen: „Keine Genexperimente am Menschen.“ Mit der Impfung werde fremde Erbinformation in den Körper gebracht. Dies habe schon Autoimmunkrankheiten ausgelöst, die zum Tod von Menschen geführt hätten, behaupten einschlägige Webseiten. „Nein, die Impfung ist kein Genexperiment“, betont dagegen Dr. Thomas Hoppe, Facharzt für Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie aus Köln. Zwar enthalten die derzeit eingesetzten Impfstoffe tatsächlich ein „kleines Stück der genetischen Informationen“ des Virus.

Aber: „Bei jeder Virusinfektion gelangt fremde Erbinformation in den Körper – ob Corona, Herpes, Gelbfieber oder bei der ganz normalen Erkältung.“ Anders als bei der Impfung gehe es bei einer Infektion aber nicht um ein kleines Stück, sondern die komplette Erbinformation des Virus. Weder das Coronavirus selbst noch die Impfung könnten aber die Erbinformationen des Menschen verändern, sagt Hoppe. „Die werden eindeutig nicht ins menschliche Erbgut eingebaut.“ „Nicht einmal einen wissenschaftlich nachvollziehbaren Mechanismus“ gebe es für die Behauptung, die Impfung könne Autoimmunkrankheiten auslösen. „Es ist überhaupt nicht nachvollziehbar, dass ein kleiner Bruchteil der Erbinformation eines Virus, wie er bei der Impfung eingesetzt wird, schlimmere Folgen haben sollte als das ganze, vermehrungsfähige Virus. Das ist indiskutabel.“ (von Martin Ellerich)

„Seltener Myokarditis als bei einer Infektion“

Die Impfung habe Herzmuskelentzündung, Unfruchtbarkeit, gar viele Todesfälle ausgelöst, sagen Impfgegner. Natürlich könne die Impfung „unerwünschte Wirkungen“ haben, räumt Dr. Thomas Hoppe ein. Der Facharzt für Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie arbeitet im Labor Dr. Wisplinghoff in Köln. Man müsse Risiken und Nutzen der Impfung abwägen. So seien tatsächlich Herzmuskelentzündungen (Myokarditis) vor allem bei jungen Männern beobachtet worden. Das Paul-Ehrlich-Institut und die Europäische Arzneiagentur EMA sprechen von weniger als einem Fall auf 10.000 geimpfte Personen.

Aber: Auch nach einer echten Coronainfektion gebe es solche Entzündungen – und wohl deutlich öfter, sagt Hoppe. „Laut einer neueren Studie tritt die Myokarditis bei der Impfung sogar in weniger als einem von 100.000 Fällen auf, bei der Infektion vier bis 40 Mal so oft“, so der Virologe. „Und die Myokarditis ist in den allermeisten Fällen nicht sehr gefährlich, sondern heilt nach einer gewissen Zeit meist vollständig aus.“ Der Vorwurf der Unfruchtbarkeit sei „schon seit 200 Jahren bei allen möglichen Impfungen“ aufgetaucht. „Bis heute ist davon nichts bewiesen“, sagt Hoppe. Heute werde oft begrifflich etwas falsch verstanden. Ziel der Impfung sei letztlich die „sterilisierende Immunität“.

Das bedeute aber nicht, dass die Fortpflanzung des Geimpften, sondern „die Vermehrung des Erregers im Geimpften“ verhindert werden solle. „Diese sterilisierende Immunität haben wir bei den Corona-Impfungen leider noch nicht erreicht“, räumt Hoppe ein, „eine Infektion ist auch Geimpften möglich, wenn auch nicht so häufig wie bei Ungeimpften.“ Was ist mit den Impfschäden? „Bislang sind rund 1200 Anträge auf Versorgungsleistungen nach Impfschäden gestellt worden“, sagt Hoppe. Von den wenigen, die davon bereits bearbeitet seien, sei nicht einmal die Hälfte anerkannt worden. Hoppe erinnert an die Risikoabwägung: „1200 Anträge bei über 150 Millionen Impfungen in Deutschland, andererseits mehr als 100 000 Corona-Todesfälle. Das spricht für sich.“ (von Martin Ellerich)

Brief an Gericht ist noch keine Klage

Am Internationalen Strafgerichtshof (ICC) in Den Haag gibt es angeblich eine Anklage wegen der Einführung von Corona-Maßnahmen und der Impfungen gegen Covid-19. Das ist falsch. Es gibt dort keine solche Klage und auch keine entsprechenden Ermittlungen der Ankläger. Der Artikel eines Bloggers, der das behauptet, beruht auf einer Fehlinterpretation eines Schreibens von Aktivisten gegen die Corona-Maßnahmen. Tatsache ist, dass die Internetseite des Internationalen Strafgerichtshofs die derzeit laufenden Untersuchungen und Verfahren in verschiedenen Kategorien auflistet: Voruntersuchungen („Preliminary Examinations“), Ermittlungen („Investigations“) und tatsächliche Verfahren („Cases“). In keiner dieser Kategorien findet sich die auf dem Blog behauptete Klage im Zusammenhang mit Corona-Maßnahmen und Impfungen.

Die Angaben im Blog stützen sich offenbar auf einen im Internet kursierenden Brief an das Büro des Anklägers. Darin fordern Aktivisten Ermittlungen und ein Verfahren vor dem Strafgerichtshof – unter anderem gegen den britischen Premierminister Boris Johnson und zwei seiner Minister. Das Schreiben ist datiert auf den 6. Dezember 2021. Unter den Absendern des Briefs sind bekannte Gegner der Corona-Maßnahmen und der Impfung gegen das Virus. Viele sind zuvor bereits mit Falschinformationen zur Pandemie und zur Sicherheit der Impfstoffe aufgefallen. Auch der Brief und der Blog-Artikel enthalten mehrfach widerlegte Falschbehauptungen. dpa