So setzen Sie gute Vorsätze wirklich um

Alle Jahre wieder kommt nicht nur das Christuskind, sondern fassen wir auch für das neue Jahr gute Vorsätze. Weniger Alkohol, weniger rauchen, weniger essen, mehr Sport – das waren in vergangenen Jahren die Klassiker. Nach zwei Pandemiejahren stehen plötzlich ganz andere Themen an der Spitze der guten Vorsätze für 2022.

Die bekannte Psychologin Eva Schulte-Austum, Absolventin des Arnold-Janssen-Gymnasiums in Neuenkirchen-St. Arnold und durch Auftritte im Fernsehen und Beiträge in Zeitungen und Zeitschriften inzwischen einem breiten Publikum bekannt, verrät, wie es mit den guten Vorsätzen auch wirklich klappt.

Gute Vorsätze zum neuen Jahr gibt es seit langem. Aber nun haben sie sich offenbar geändert. Wie denn genau?

Eva Schulte-Austum: Weniger Stress, mehr Zeit für sich selbst, für die Familie und Freunde und klimafreundlicheres Verhalten stehen heute als Wünsche für das neue Jahr ganz oben. Das hat die aktuelle Studie der DAK-Gesundheit zu diesem Thema ergeben. Vor allem jüngere Menschen zwischen 14 und 29 Jahren blicken so auf das neue Jahr. Da spielt sicher auch die Corona-Pandemie mit ihren Kontaktbeschränkungen eine Rolle. Mit steigendem Alter sind gute Vorsätze von geringerer Bedeutung. Auch der Wunsch nach Handyverzicht und nach weniger Computerbenutzung ist deutlich gestiegen.

Oft halten wir die guten Vorsätze aber nicht durch. Woran liegt das?

„ »Ich will jeden Tag 60 Minuten Yoga machen.« “ Eva Schulte-Austum

Eva Schulte-Austum: Viele Menschen setzen sich einfach zu große Ziele. Oft artet das in ein regelrechtes Kasteien aus. Eine Belohnung zwischendurch darf man sich ruhig mal erlauben. Man sollte sich immer fragen: Was ist mir wirklich wichtig? Und dann sollte man die Ziele konkret und messbar formulieren. Viele nehmen sich zum Beispiel für das neue Jahr vor, mehr für die eigene Gesundheit zu tun. Aber so formuliert ist das ziemlich ungenau und kaum zu überprüfen. Besser wäre es zu sagen: Ich will künftig zweimal in der Woche 30 Minuten joggen. Richtig gut formulierte Ziele sind immer strategisch.

Wie kann man den inneren Schweinehund überlisten?

Eva Schulte-Austum: Man sollte sich Verbündete suchen. Nicht unterkriegen lassen und aufgeben, sondern am Ball bleiben. Auch wenn mal ein Tag nicht so gut gelaufen ist. Hilfreich könnte es auch sein, Pläne publik zu machen und sich so soziale Unterstützung zu suchen. Das sorgt für eine gewisse Kontrolle und hilft beim Durchhalten.

Wann sollte man mit der Umsetzung der gefassten Vorsätze am besten beginnen?

Eva Schulte-Austum: Ganz früh. Auch ganz wichtig: Nicht zu viele gute Vorsätze fassen. Besser auf eine Sache konsequent den Fokus setzen. Wir sollten uns immer darüber klar sein, dass Disziplin eine begrenzte Ressource ist. Die gesetzten Ziele müssen auch realistisch und erreichbar sein. Sonst ist Frust vorprogrammiert.

Haben Sie auch gute Vorsätze für das neue Jahr gefasst?

Eva Schulte-Austum: Ja, aber ganz bescheidene. Ich will jeden Tag 60 Minuten Yoga machen und jede Woche Freunde treffen, auch wenn ich viel unterwegs bin.