Queen bekommt Geldstücke zum Jubiläum ihrer Thronbesteigung

Ein Geldstück, dass an die Queen erinnert.

Zum 70. Jahrestag der Thronbesteigung von Queen Elizabeth II. (95) im kommenden Jahr ehrt die britische Münzprägeanstalt Royal Mint die Königin mit zwei neuen Münzen.

Zusätzlich zu einer 5-Pfund-Münze, die traditionell zu Thronjubiläen mit neuem Design aufgelegt wird, erinnert 2022 auch ein Geldstück im Wert von 50 Pence an die Queen, wie die Royal Mint am Mittwoch in Llantrisant mitteilte.

«Die Feier des Platinjubiläums ist eine spektakuläre Premiere sowohl für die britische Monarchie als auch für das britische Münzwesen», sagte Münzexpertin Clare Maclennan. «Es passt damit hervorragend, dass dieses historische Jubiläum mit einer 50-Pence-Münze gefeiert wird - Großbritanniens beliebtester Sammlermünze.»

Jede Münze zeigt ein neues Design, für das je ein Künstler beauftragt wurde. Auf einer Seite prangt das Porträt der Queen, das von Jody Clark entworfen wurde. Zum neuen Jahr legt die Royal Mint zudem drei weitere Münzen auf. Eine 50-Pence-Münze weist auf die Commonwealth-Spiele 2022 in Birmingham hin, jeweils eine 2-Pfund-Münze ehrt die 2020 gestorbene Sängerin Vera Lynn und den Erfinder Alexander Graham Bell, der vor 100 Jahren starb.