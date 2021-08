Peter Maffay: Hochzeit ist keine Garantie für Glück

Der Musiker hat schon viermal verheiratet und lebt wieder in einer Beziehung. Ein Trauschein sind ihm und seiner jetzigen Partnerin nicht wichtig.

Der Musiker Peter Maffay (71) und seine Lebensgefährtin Hendrikje Balsmeyer (34) möchten nach eigenen Worten nicht unbedingt heiraten.

«Man muss nicht heiraten, um glücklich zu sein. Zumal eine Hochzeit keine Garantie für Liebe und Glück ist», sagte Balsmeyer im Interview mit dem Magazin «Bunte». «Das kann ich bestätigen», ergänzte Maffay. «Ich war ja schon viermal verheiratet. Allerdings wäre diese Tatsache auch kein Hindernis für mich, Hendrikje zu heiraten».

Besonders glücklich sei das Paar über die gemeinsame Tochter Anouk, die 2018 geboren wurde. Sie habe von Anfang an gesagt, dass sie ein Kind wolle, erzählte Balsmeyer. «Auch nur eines und ich wollte unbedingt ein Mädchen. Peter meinte, wenn der liebe Gott das so möchte, dann gern. Und dann schenkte er uns ein Mädchen.» Tochter Anouk sei für ihn «ein Leuchtturm in vielerlei Hinsicht», sagte Maffay. Der Rockmusiker und die Lehrerin sind seit sechs Jahren ein Paar. Aus früheren Ehen hat Maffay bereits eine Adoptivtochter und einen Sohn.