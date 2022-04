Milka warnt vor Gewinnspiel

Milka warnt vor einer unschönen Osterüberraschung: Zurzeit kursieren auf Whatsapp Fake-Gewinnspiele. Über einen Link soll man an einem angeblichen Gewinnspiel, das schokoladige Gratisgeschenke verspricht, teilnehmen. Aber hierbei haben es Hacker auf sensible Daten abgesehen.

Dubiose Phishing-Mails zu Gewinnspielen oder mit Zahlungsanweisungen sind keine Seltenheit im Posteingang.

Nun warnt Milka vor einem falschen Oster-Gewinnspiel auf dem Messengerdienst Whatsapp. Nur wer genau liest, erkennt zwei Fehler und wird misstrauisch: Einen Grammatikfehler („Kostenlosen Oster-Geschenkkörben“) und eine falsche URL, die nichts mit der Marke Milka zu tun hat.

Die Whatsapp-Nachricht, die sich als Osterüberraschung tarnt, ist eine Phishing-Attacke. Zu sehen sind Milka-Produkte und der Slogan „Lasst uns Ostern zarter machen“. Über einen Link soll man an dem angeblichen Gewinnspiel teilnehmen und sich eins von 5.000 Gratisgeschenken sichern. Man wird aber nicht auf die Seite des Konzerns weitergeleitet - sondern auf eine Phishing-Seite. Viele sind darauf schon reingefallen und haben sensible Daten an einen russischen Server weitergeben.

Hände weg von diesem Osterhasen-Gewinnspiel . Foto: Bundespressestelle Sicher-Stark

Sicherheitsexperte und Ethical-Hacker Ralf Schmitz rät beim Smartphone-Spam: Sofort löschen, ein Virenschutzprogramm aktivieren und aufmerksam bleiben. „Seien Sie noch misstrauischer und vorsichtiger, wenn Sie Links nicht kennen, auch wenn Sie von Freunden geschickt werden“, rät Schmitz.

Häcker haben derartige Gewinnspiel-Köder ausgelegt. Foto: Bundespressestelle Sicher-Stark

Daher: Finger weg, wenn heute oder in den kommenden Wochen aus Whatsapp-Chats ein Ostergeschenkkorb von Milka kostenlos angeboten wird.