Lupita Nyong'o trainierte mit Hanteln für «Black Panther»

Mit Hanteln auf dem Grund eines Pools hat sich Oscarpreisträgerin Lupita Nyong'o auf eine Szene im neuen «Black Panther»-Film vorbereitet. «Ich habe mich wie ein Krebs gefühlt», schrieb die 39-Jährige zu einem Clip, den sie auf Tiktok postete und in dem sie mit Gewichten über den Pool-Boden läuft oder auf den Händen vorwärts kriecht. Dabei muss die Schauspielerin offensichtlich die Luft anhalten, nur ihre Augen und Nase sind von einer Tauchermaske bedeckt.

Die kenianisch-mexikanische Schauspielerin verkörpert in «Black Panther» die Spionin Nakia, die in dem zweiten Film unter anderem ein Unterwasser-Königreich aufsucht. «Runter nach Talokan zu schwimmen, war nicht so einfach, wie es aussah!», schrieb Nyong'o neben dem kurzen Video klar. Mehr als drei Millionen Menschen hatten ihrem Clip am Montagmorgen ein Like gegeben.