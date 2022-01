Kirche und Missbrauch: Verantwortung tragen

Die Katholische Kirche kommt in der Aufarbeitung von Fällen sexualisierter Gewalt nicht zur Ruhe. Nun musste der emeritierte Papst Benedikt einräumen, 1980 entgegen zunächst anderslautender Behauptung an einer Sitzung teilgenommen zu haben, in der auch die Personalie eines pädophilen Priesters auf der Tagesordnung stand. Die Debatte über Versäumnisse, Fehler oder auch Schuld von Bischöfen offenbart eine eigene Dynamik.

Nun also doch: Der emeritierte Papst Benedikt hat eingeräumt, bei jener Sitzung im Januar 1980, in der über einen nach München versetzten pädophilen Priester aus dem Bistum Essen verhandelt wurde, doch anwesend gewesen zu sein. Wird man Ratzinger nun der Lüge bezichtigen? Vermutlich; denn die Debatte gewinnt eine Dynamik, die kaum noch Raum für Unterscheidungen lässt.

Es scheint fast so, als sei Joseph Ratzinger allein für alles verantwortlich, was derzeit über die Katholische Kirche hereinbricht. Dabei geht es in den fraglichen Jahrzehnten um ein Führungsversagen in fast allen Ortskirchen und Bischofsetagen dieser Welt. Um Tabuisierung von Sexualität, Verdrängung, systemische Vertuschung und fehlende Sensibilität gegenüber den für ihr Leben geschädigten Opfern des Missbrauchs.

Joseph Ratzinger spricht nun von einem „Fehler“. Er möchte betonen, dass seine Einlassung nicht aus böser Absicht heraus geschehen sei, sondern Folge eines Versehens bei der redaktionellen Bearbeitung seiner Stellungnahme war. Sind solche Spitzfindigkeiten nun wichtig? Oder wäre es nicht angebracht, einfach auch Versagen und Schuld zu bekennen? Dennoch ist es zugleich geboten, sich um Differenzierung zu bemühen. Nicht um abzuwiegeln, sondern um Dinge gerecht einschätzen zu können.

Aufruf zur Übernahme von Verantwortung

Die Aktenlage scheint ja laut Georg Gänswein zugleich zu dokumentieren, dass in jener fraglichen Sitzung „über einen seelsorgerlichen Einsatz des betreffenden Priesters nicht entschieden wurde. Vielmehr wurde lediglich der Bitte entsprochen, diesem während seiner therapeutischen Behandlung in München Unterkunft zu ermöglichen“. Das alles wird die treuen Kirchenmitglieder mit Blick auf den angehäuften Schmutz freilich kaum trösten.

Der Aachener Bischof Helmut Dieser hat in diesen Tagen zur Übernahme von Verantwortung aufgerufen. Es darf nicht dabei bleiben, dass Verantwortliche sich in Hinweise auf ihr Nichtwissen oder auf damals andere Verhältnisse flüchten. Verantwortung ist personal, sagt zutreffend der Essener Bischof Franz-Josef Overbeck. Schuld einzugestehen, muss auch obersten Kirchenmännern möglich sein.

Es wäre angesichts des vorbildlichen Einsatzes ungezählter Frauen und Männer in der Kirche wohlfeil, diese allein für ein gesamtgesellschaftliches Versagen in der Frage sexualisierter Gewalt zum Sündenbock zu stempeln. Angesichts dieser Dimensionen ist eine staatlich-koordinierte Vorgehensweise bei Aufarbeitung und Prävention dringend nötig.