Jennifer Aniston gratuliert «Sexiest Man» Paul Rudd

Mit humorvollen Worten gratuliert US-Schauspielerin Jennifer Aniston ihrem Kollegen Paul Rudd zu seiner Kür zum «Sexiest Man Alive». «Du alterst nicht, was komisch ist. Aber wir lieben dich trotzdem», schrieb die 52-Jährige in einer Instagram-Story.

Dazu postete sie ein Bild, das die beiden zeigt. In einer weiteren Story schrieb sie: «Das macht mich so glücklich. Wir haben es die ganze Zeit gewusst.»

Aniston und Rudd standen zusammen in den Filmkomödien «Liebe in jeder Beziehung» (1998) und «Wanderlust» (2012) vor der Kamera. In der Kultserie «Friends», in der Aniston eine der Hauptrollen spielte, hatte Rudd ebenfalls einen Auftritt.

Das US-Magazin «People» hatte die Auszeichnung Rudds («Ant-Man») am Mittwoch bekanntgegeben. Der 52-jährige witztelte mit Blick auf einige seiner Vorgänger: «Ich hoffe nun, dass ich endlich zu einigen dieser sexy Dinner mit Clooney, Pitt und B. Jordan eingeladen werde.»

Die Zeitschrift «People» vergibt den Titel jährlich seit 1985. Erster Preisträger war der Schauspieler Mel Gibson. Vor Rudd wurde der Schauspieler Michael B. Jordan («Black Panther») als «Sexiest Man Alive» ausgezeichnet, davor der Musiker John Legend («All of Me»).