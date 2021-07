Hochwasseropfer - Niederländischer König zeigt Mitgefühl

König Willem-Alexander der Niederlande (M) und Königin Máxima untersuchen die Schäden, die der Sturm in den letzten Tagen in Valkenburg angerichtet hat. Das Königspaar war am Donnerstagabend in die vom Hochwasser stark betroffene Region gereist.

Foto: Sem Van Der Wal/ANP/dpa