Heino «zutiefst erschüttert» wegen Verwüstungen

Heino ist erschüttert über die Verwüstungen in seiner Wahlheimat Bad Münstereifel.

Schlagersänger Heino (82) hat sich schockiert von der Hochwasserkatastrophe in seiner Wahlheimat Bad Münstereifel gezeigt. «Ich habe die schrecklichen Bilder gesehen und bin zutiefst erschüttert», erklärte der Sänger der Deutschen Presse-Agentur in Köln.

«Mein Herz hängt an Bad Münstereifel und ich bin in Gedanken bei den Einwohnern und bei meinen vielen Freunden dort.»

Heino und seine Frau Hannelore waren nicht in der Stadt, als das Wasser kam. Wegen einer Komplettsanierung des Historischen Kurhauses, in dem die beiden normalerweise leben, weilt das Paar nach Angaben des Managements seit einem Jahr in seiner zweiten Heimat Kitzbühel. Dort hätten die beiden auch von dem Unglück erfahren. Das Kurhaus selbst sei verschont geblieben, da es auf einer Anhöhe liege.

Heino, in Düsseldorf geboren, ist seit 2019 Ehrenbürger von Bad Münstereifel. Er ließ ausrichten: Wenn die Bürgermeisterin seine Hilfe brauche, stehe er «selbstverständlich zur Seite».