George Clooney, U2 und Gladys Knight zu Gast im Weißen Haus

Promis im Weißen Haus: US-Präsident Joe Biden hat den Hollywood-Star George Clooney, die Rockband U2 und die Soulsängerin Gladys Knight in der Regierungszentrale in Washington empfangen. Die Künstler sollten im Beisein von Biden vom renommierten Kennedy Center in Washington für ihr Lebenswerk ausgezeichnet werden. Auch die Popsängerin Amy Grant und die Komponistin Tania Leon gehörten zu den Geehrten und waren vor der Verleihung zu Gast bei Biden im Weißen Haus.

Der US-Präsident würdigte die Leistungen der Künstler. Clooney stellte er dabei scherzend als «Amal Clooneys Ehemann» vor. Amal Clooney ist eine prominente Menschenrechtsanwältin.

Das nach dem früheren Präsidenten John F. Kennedy benannte Kennedy-Zentrum ist die größte Kultureinrichtung in der US-Hauptstadt. Zu den früheren Preisträgern zählen unter anderem Meryl Streep, Aretha Franklin, Robert De Niro, George Lucas, Tom Hanks und Sting. Im vergangenen Jahr waren unter anderem die Sängerin Joni Mitchell und die Schauspielerin Bette Midler ausgezeichnet worden.