Facebook-Milliardär Zuckerberg wird zum dritten Mal Vater

Facebook-Gründer und Multimilliardär Mark Zuckerberg und seine Frau Priscilla Chan erwarten ihr drittes Kind. Diese Nachricht postete der 38-jährige US-Amerikaner am Mittwoch (Ortszeit) auf seinen Konten bei Instagram und Facebook. «Glücklich, teilen zu können, dass Max und August nächstes Jahr ein neues Schwesterchen bekommen», schrieb der Chef von Facebook und dessen Mutterkonzern Meta. Auf dem hinzugefügten Foto ist zu sehen, wie das Ehepaar glücklich in die Kamera lächelt und Zuckerberg seine linke Hand an den Bauch seiner Frau hält. 2012 hatte er seine Langzeitfreundin geheiratet, 2015 kam das erste Kind Maxima zur Welt.