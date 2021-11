Charles und Camilla in Jordanien

Zwei Tage halten sich Prinz Charles und Herzogin Camilla in Jordanien auf. Das Programm ist umfangreich.

Bei ihrer ersten größeren Auslandsreise seit Beginn der Corona-Pandemie sind der britische Thronfolger Prinz Charles (73) und seine Ehefrau Herzogin Camilla (74) in Jordanien eingetroffen.

Jordaniens König Abdullah II. und Königin Rania empfingen das Paar am Dienstag im Al-Hussainija-Palast der Hauptstadt Amman. Charles und Camilla besuchten später auch die Stelle am Ostufer des Jordans, an der Jesus der Überlieferung zufolge getauft wurde.

Charles sollte außerdem an einem interreligiösen Dialog teilnehmen und sich mit Vertretern von Hilfsorganisationen treffen, die sich für Flüchtlinge einsetzen. Camilla will sich bei dem zweitägigen Aufenthalt in Jordanien mit Initiativen rund um Bildung für Frauen und Mädchen befassen.

Tweet des Königshofs

Charles übernimmt verstärkt Auslandsengagements für seine Mutter, Queen Elizabeth II. (95). Seine letzte große Herbsttour führte ihn 2019 nach Indien, Neuseeland und auf die Salomonen im Pazifik. Die Königin verzichtet seit Jahren auf Fernreisen. Jordanien hatte Charles zuletzt 2015 besucht. Am Donnerstag soll das Paar nach Ägpyten weiterreisen.