Ausblick auf das neue Jahr: Hoffnung? Gibt es!

Bald ist das zweite Corona-Jahr in Folge Geschichte. Zeit zum Durchatmen bleibt jedoch nicht: Mit der Ausbreitung der Omikron-Variante rollt eine heftigere Corona-Welle auf uns zu. Und dennoch gibt es Nachrichten und Entwicklungen, die für 2022 Anlass zur Hoffnung geben.

In wenigen Stunden ist 2021 Geschichte. Und mit Blick auf das Pandemiegeschehen möchte man ein „zum Glück“ hinterherschieben. Corona und die Folgen haben im zweiten Jahr in Folge viel Kraft gekostet, mitunter über das erträgliche Maß hinaus. Die Spuren – nicht zuletzt auch des in Teilen desolaten Krisenmanagements – treten immer offener zutage.

Ob wir wollen oder nicht: All das werden wir mit ins neue Jahr nehmen. Mehr noch: Die Virologen prognostizieren direkt zum Start eine neue, heftigere Welle durch die Omikron-Variante, die andere Länder längst erreicht hat. Lauter düstere Aussichten also?

Nein, es gibt auch gute Nachrichten. Die medizinische Forschung hat in den fast zwei Jahren der Pandemie Großartiges geleistet. Schon bald sollen spezielle Omikron-Impfstoffe zur Verfügung stehen, und es gibt erste vielversprechende Medikamente gegen schwere Covid-Verläufe. Außerdem beweisen viele Menschen hierzulande, wie sehr sie füreinander einstehen, sich selbst zurücknehmen, um andere, die besonders gefährdet sind, zu schützen.

Die große Mehrheit der Bevölkerung ist vernünftig und lässt sich nicht auf ideologische Stimmungsmache und Verschwörungstheorien ein. All das macht Hoffnung – für 2022, aber auch für unsere Gesellschaft generell.