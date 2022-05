Ashton Kutcher schwärmt von Mila Kunis

Der US-amerikanische Schauspieler Ashton Kutcher (44) hat seiner Frau Mila Kunis (38) auf dem Digital-Festival OMR in Hamburg eine öffentliche Liebeserklärung gemacht.

Gefragt nach seiner größten Inspiration antwortete er: «Meine größte Investition, die ich je gemacht habe, ist die in die Ehe mit meiner Frau. Sie ist unglaublich, sie hält mich am Boden, sie inspiriert mich», sagte der 44-Jährige am Mittwoch. Einen einzigen besten Freund zu haben, sei besser als Hundert gute Freunde. «Und sie ist mein bester Freund.» Kutcher war am Mittwoch auf der OMR, um über seine Investments in Unternehmen zu sprechen. Er und seine Ehefrau Kunis investieren derzeit vor allem in Firmen, die nachhaltige Geschäfte betreiben.