Die jüngste Stiko-Empfehlung zum zweiten Booster hat viel in Bewegung gebracht. Wann gehen die Viertimpfungen in den Pflegeheimen los? Und welche Personengruppen sind noch an der Reihe? Wir haben nachgefragt.

Zweite Booster-Impfung in Pflegeheimen steht bevor

In Kürze sollen in NRW laut Gesundheitsministerium die Viertimpfungen in den Alten- und Pflegeheimen losgehen.

Die jüngst veröffentlichte vorläufige Stiko-Empfehlung zu den Viertimpfungen hat einiges in Bewegung gebracht. In den Alten- und Pflegeheimen sollen nach Angaben des NRW-Gesundheitsministeriums die Viertimpfungen „zeitnah“ beginnen. Wir geben einen Überblick zum zweiten Booster.

Wie viele Viertimpfungen sind schon verabreicht worden? Nach Angaben des NRW-Gesundheitsministeriums gibt es dazu vom Robert-Koch-Institut bislang immer noch keine Zahlen. Doch das Thema beschäftigt viele Menschen. „Wir spüren eine zunehmende Nachfrage nach Viertimpfungen in den Praxen“, berichtet Anke Richter-Scheer, Vorsitzende des Hausärzteverbandes Westfalen-Lippe, auf Anfrage unserer Zeitung.

Wann gehen die flächendeckenden Viertimpfungen in den Alten- und Pflegeheimen los? Das NRW-Gesundheitsministerium will nach eigenen Angaben die Kreise und kreisfreien Städte „zeitnah bitten“, die notwendigen Vorbereitungen für eine zweite Auffrischungsimpfung zu treffen – „insbesondere in Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Eingliederungshilfe“. Nach Angaben des Hausärzteverbandes haben die Vorbereitungen schon begonnen.

Das empfiehlt die Ständige Impfkommission

Was empfiehlt die Stiko? Die Stiko empfiehlt Folgendes: eine zweite Auffrischimpfung für Menschen ab 70 Jahren, Menschen in Pflegeeinrichtungen, Menschen mit Immunschwäche ab fünf Jahren sowie Beschäftigte in medizinischen und Pflegeeinrichtungen. Der zweite Booster soll mit einem mRNA-Impfstoff verabreicht werden. Bei gesundheitlich gefährdeten Menschen solle der vierte Piks frühestens drei Monate nach der ersten Auffrischimpfung erfolgen, bei Personal in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen frühestens nach sechs Monaten.

Folgen die Ärzte der Stiko-Empfehlung? Der Hausärzteverband empfiehlt den Medizinern, „mit den Patientinnen und Patienten Impfentscheidungen unter Berücksichtigung der jeweils individuellen Situation und gesundheitlichen Vorgeschichte“ zu treffen. „Die Stiko-Empfehlung dient uns hierbei als Orientierung“, erklärt Anke Richter-Scheer.

Vierter Piks als „Zwischenschritt“

Sollten besonders gefährdete Personengruppen nicht auf einen an die Omikron-Variante angepassten Impfstoff warten? „Die vierte Impfung (...) kann zwar keinen höheren Schutz vor Ansteckung vor Omikron bieten, wohl aber den Schutz vor einem schweren Verlauf wieder stärken“, betont Anke Richter-Scheer. „Das ist insbesondere für Menschen mit einem schwächeren Immunsystem, sei es durch höheres Alter oder Vorerkrankungen, ein Argument für eine vierte Impfung.“ Der vierte Piks sei also ein „Zwischenschritt“, bevor ein an Omikron angepasster Impfstoff zur Verfügung stehe. Und das NRW-Gesundheitsministerium weist darauf hin, dass der Behörde überhaupt noch nicht bekannt sei, „wann überhaupt mit einem variantenspezifischen Impfstoff zu rechnen ist“.

Ab wann ist eine Viertimpfung für die unter 70-Jährigen sinnvoll? Die Personengruppe sollte sich noch etwas gedulden und auf einen an Omikron angepassten Impfstoff warten, rät der Hausärzteverband. Auch das NRW-Gesundheitsministerium will keine Prognose wagen – und will erst entsprechende Empfehlungen der Stiko abwarten.

Warum ist die Zahl der Booster-Impfungen so stark zurückgegangen?

„Die allermeisten Menschen, die einen Booster wollten, haben ihn mittlerweile erhalten“, berichtet Anke Richter-Scheer. „Daher ist die Nachfrage aktuell rückläufig.“ Das NRW-Gesundheitsministerium verweist darauf, dass an einigen Tagen der vergangenen Woche die Zahl der Booster im Vergleich zur Vorwoche gestiegen sei. Man gehe davon aus, „dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass diejenigen, die bereits geimpft sind, sich auch ihre Auffrischungsimpfung abholen“.