Wolfgang Ischinger bewertet die diplomatischen Aktivitäten von Scholz und Macron positiv

Positiv hat der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, auf die Auftritte von Olaf Scholz bei Joe Biden und Emmanuel Macron bei Wladimir Putin reagiert. „Ich begrüße es, dass der französische Präsident intensiv mit Putin geredet hat, aber genauso, dass die Bundesregierung nun Gas gibt und diplomatische Programme in Gang setzt“, so der Chef der Münchener Sicherheitskonferenz im Online-Gespräch. „Das ist wichtig und wird ­seinen Eindruck bei Putin nicht verfehlen.“

Er nahm Olaf Scholz gegen überzogene Kritik in Schutz. Er habe sich wacker geschlagen. „Die neue Bundesregierung hat das Pech, gerade ins Amt zu kommen, als die Krise ­explodiert ist.“ Man könne nicht einfach zum Hörer greifen und mit Putin reden, wenn man ihn gar nicht kenne. Deshalb sei es richtig, dass Macron im Moment in Moskau die Gespräche führe. Und auch Scholz reise ja bald nach Kiew und Moskau.

Sanktionen wurden angedroht

Ischinger mahnte, die Rolle der Diplomatie nicht zu unterschätzen, und lobte insbesondere Annalena Baer­bock, die als neue Außen­ministerin rasch den Weg in die Krisenherde gefunden habe. „Natürlich ist es die zen­trale Aufgabe, durch intensive diplomatische Aktivitäten den Ausbruch eines militärisch geführten Konflikts zu verhindern.“ Putin werde nun verstehen, dass der Preis für eine Invasion besonders durch die angedrohten Sanktionen einfach zu hoch ist. „In Moskau verstärkt sich der Eindruck, dass der Westen geschlossen auftritt.“

Vorsichtig mahnte Ischinger allerdings an, dass Deutschland beim Thema Militärhilfe auf die Dauer mehr tun solle. Berlin müsse mittelfristig einen Teil zur Abschreckung beitragen, um Kriege zu verhindern und das Kalkül der Militärstabs im Kreml zu verändern. „Ich würde mir vorstellen, dass Deutschland in der Mitte des Konvois fährt und nicht am Ende des Konvois steht.“

Die Lehren aus der Geschichte zu ziehen, bedeute gerade im Fall Ukraine nicht, sich einfach wegzu­ducken. Es sei ein wichtiges Signal, dass Berlin seine militärische Präsenz im Baltikum verstärke, so Ischinger.