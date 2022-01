Vorausschauend agieren statt aussitzen

Die Akutphase der Pandemie kann nach Einschätzung der WHO mit einem internationalen Kraftakt in diesem Jahr beendet werden. Dazu müssten unter anderem die Impflücken in ärmeren Ländern geschlossen werden. Deutschland hält derweil an den geltenden Corona-Regeln fest. Darauf haben sich Bund und Länder am Montag geeinigt.

Von Andreas Fier