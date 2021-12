Urgestein der US-Demokraten: Ex-Senator Harry Reid gestorben

Harry Reid galt als ein demokratisches Urgestein mit Biss. Nun ist er im Alter von 82 Jahren an Krebs gestorben.

Harry Reid ist an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben.

Der langjährige demokratische US-Senator Harry Reid ist tot. Reid sei am Dienstag im Alter von 82 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben, hieß es in einer Mitteilung seiner Ehefrau, die US-Medien vorlag.

Als Fraktionschef der Demokraten war Reid jahrelang der mächtigste Mann im US-Senat und ein wichtiger Stratege, bis seine Partei bei den Kongresswahlen im November 2014 ihre Mehrheit verlor. Bis 2017 war Reid noch Minderheitsführer der Demokraten im Senat - dann verabschiedete er sich von der politischen Bühne in Washington.

Reid sammelte als Senator fast drei Jahrzehnte lang Erfahrung im Politikbetrieb. Er war ein demokratisches Urgestein, gab sich oftmals kompromisslos und hatte eine spitze Zunge. Reid galt als treue Stütze des damaligen US-Präsidenten Barack Obama und musste zahlreiche politische Vorhaben Obamas durch den Senat boxen. Der Demokrat war in ärmlichen Verhältnissen in Searchlight im Bundesstaat Nevada aufgewachsen. Erst dieses Jahr wurde der internationale Flughafen der Glitzer-Metropole Las Vegas nach ihm benannt.

«Ohne deine Ermutigung und Unterstützung wäre ich nicht Präsident geworden, und ich hätte das meiste von dem, was ich erreicht habe, nicht ohne dein Können und deine Entschlossenheit geschafft», schrieb Obama zum Tod seines einstigen Wegbegleiters. Der demokratische Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, kündigte an, dass die Flaggen am Kapitol auf halbmast gesetzt werden. «Harry Reid war eine der fantastischsten Persönlichkeiten, die ich je kennengelernt habe», erklärte er.