Südkorea: Nordkorea setzt Raketentests fort

Nordkorea will nicht über sein umstrittenes Atomwaffen-Programm verhandeln, stattdessen setzt es seine Raketentests fort. Jetzt werden offenbar Raketen abfeuert, gegen die es UN-Resolutionen gibt.

Nur wenige Tage nach dem Test von Marschflugkörpern hat Nordkorea nach Angaben des südkoreanischen Militärs zwei Kurzstreckenraketen in Richtung offenes Meer abgefeuert.

Die ballistischen Raketen seien am frühen Mittwochnachmittag (Ortszeit) von Yangdok im nordkoreanischen Inland gestartet und dann etwa 800 Kilometer weit in Richtung Japanisches Meer (koreanisch: Ostmeer) geflogen, teilte Südkoreas Generalstab mit. Im Gegensatz zu Marschflugkörpern verbieten UN-Resolutionen der selbst erklärten Atommacht Nordkorea die Erprobung ballistischer Raketen, die je nach Bauart auch atomare Sprengköpfe tragen können.

Die jüngsten Waffentests durch Nordkorea werden auch als eine direkte Herausforderung der Regierung von US-Präsident Joe Biden gesehen. Die Angebote Washingtons zur Wiederaufnahme der Verhandlungen ohne Vorbedingungen über das nordkoreanische Atomwaffenprogramm hatte Pjöngjang bisher abgelehnt.

Unter-Wasser-Rakete in Südkorea

Derweil feuerte Südkorea eigenen Angaben zufolge erfolgreich eine eigenständig entwickelte ballistische Rakete unter Wasser von einem U-Boot aus ab. Präsident Moon Jae In habe den Test von einem Testzentrum im Westen des Landes verfolgt, teilte das Präsidialamt in Seoul mit.

Südkorea machte die Erprobung seiner ersten U-Boot-Rakete (SLBM) nur wenige Stunden nach dem Test ballistischer Kurzstreckenraketen durch Nordkorea öffentlich. UN-Resolution verbieten der selbst erklärten Atommacht Nordkorea jegliche Tests ballistischer Raketen, die je nach Bauart auch Atomsprengköpfe befördern können.

Südkorea gilt als das erste Land, das SLBM entwickelt, ohne selber Atomwaffen zu haben. Nach eigenen Angaben ist es mit dem gelungenen Test das siebte Land mit einer potenziell einsetzbaren SLBM.

Analyse dauert an

Beim jetzigen Test aus Nordkorea erreichten die Raketen dem südkoreanischen Militär zufolge eine Flughöhe bis zu 60 Kilometern. Zusammen mit US-Behörden werden weitere Details noch analysiert. In Seoul wollte - wie üblich in solchen Fällen - der Nationale Sicherheitsrat über die Lage beraten. Nordkorea ist wegen seines Atomprogramms harten internationalen Sanktionen unterworfen, die auch die wirtschaftliche Entwicklung des abgeschotteten Landes hemmen.

Auch Japan ging beim jüngsten nordkoreanischen Waffentest vom Start zweier ballistischer Raketen aus. Ministerpräsident Yoshihide Suga verurteilte den Test. Dieser bedrohe «den Frieden und die Sicherheit Japans sowie der Region». Die Raketen seien außerhalb der «exklusiven Wirtschaftszone» Japans ins Meer gestürzt, berichtete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo unter Berufung auf die Küstenwache.

Der neuerliche Waffentest durch Nordkorea kam nach Meinung von Beobachtern nicht überraschend. Wie schon einige Monate zuvor erfolgten auch die jüngsten Waffentests nach einer gemeinsamen Militärübung der Streitkräfte der USA und Südkoreas. Die Kommandoübung, die Pjöngjang scharf kritisiert hatte, wurde nach neun Tagen am 26. August beendet. Im März hatte Nordkorea ebenfalls Marschflugkörper nach einer solchen Kommandoübung in Südkorea unternommen. Wenige Tage später folgte dann ein Test mit ballistischen Kurzstreckenraketen.

Raketentests schon am Wochenende

Am vergangenen Wochenende hatte Nordkorea nach eigenen Angaben einen neuartigen Typ von Marschflugkörpern «von großer strategischer Bedeutung» mit großer Reichweite getestet. Die zwei getesteten Lenkflugkörper hätten in 1500 Kilometer Entfernung ihre Ziele im Meer getroffen. Laut Experten deutete Nordkorea an, dass der neue Marschflugkörper ebenfalls mit Atomsprengköpfen bestückt werden soll.

Südkoreas Verteidigungsminister Suh Wook hatte am Dienstag vor dem Parlament den Lenkflugkörper-Test des Nachbarlandes bestätigt. Eine genaue Analyse werde noch durchgeführt. Anders als ballistische Raketen verfügen Marschflugkörper über einen permanenten eigenen Antrieb.

Pjöngjang treibt seit Jahren die Entwicklung von Raketen voran, die nicht nur Südkorea und Japan treffen, sondern auch Atomsprengköpfe bis in die USA tragen können. Nach Schätzungen der amerikanischen Organisation Arms Control Association vom August 2020 lagern in Nordkorea 30 bis 40 Atomsprengköpfe.