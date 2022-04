Gemeinsamer Appell der Tarifpartner: Ökonomie ist nicht alles

Der gemeinsame Appell an die Politik, auf keinen Fall die Gasimporte aus Russland zu stoppen, scheint von zwei Motiven getrieben zu sein: dem Wissen, dass ein Embargo den Krieg in der Ukraine kurzfristig nicht zu Ende bringt, und der Erkenntnis, dass ein Lieferstopp gravierende Folgen für Arbeitsplätze und Erträge in den deutschen Unternehmen hätte.

Doch wären die Folgen eines Gasembargos tatsächlich so gravierend, wie von Arbeitgeberverband und DGB befürchtet? Eine klare Antwort kann es auf diese Frage nicht geben. Theoretische Modelle lassen zwar einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um drei bis vier Prozent erwarten. Doch die konkreten praktischen Auswirkungen sind kaum vorherzusehen: Was passiert in den Raffinerien und bei den Energiegroßverbrauchern in der Industrie, wenn das russische Gas von heute auf morgen ausbleibt? Werden Wirtschaftszweige komplett lahmgelegt? Was ist mit dem Gütertransport?

Massenarbeitslosigkeit dürfte ein Wachstumseinbruch um bis zu vier Prozent wohl nicht auslösen. Das haben die Krisen der Vergangenheit wie die Finanzmarkt-Krise und die Corona-Pandemie gezeigt.

Ökologische Scheuklappen

Aber diese rein ökonomische Sichtweise darf Arbeitgebern und Gewerkschaften nicht genügen. Denn politisch betrachtet ist ein Energie-Embargo eine erfolgversprechende Sanktion. Russlands Staatshaushalt, aus dem der Ukraine-Krieg finanziert wird, würde durch einen Importstopp deutlich geschwächt.

Gleichzeitig wäre die russische Bevölkerung, die man ja schonen will, nicht so stark betroffen wie bei anderen potenziellen Maßnahmen. Wladimir Putins engste Vertraute sind die Köpfe der russischen Energiebranche. Will man den Diktator also persönlich treffen, ist das Embargo äußerst vielversprechend.

Jedoch sind auch die wirtschaftlichen Auswirkungen eines Gasembargos abzumildern. Man müsste nur ökologische Scheuklappen fallenlassen. In der Energieerzeugung muss der Gasersatz nicht zwingend aus Erneuerbaren rekrutiert werden. Kohleverstromung kann kurz- und mittelfristig eine sinnvolle Alternanative sein – und auch die Wiederbelebung der Kernkraft sollte ohne ideologische Vorbehalte diskutiert werden.