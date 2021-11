Neue Anti-Korruptions-Partei gewinnt Wahl in Bulgarien

Überraschung bei der Parlamentswahl in Bulgarien. Anders als in Umfragen erwartet, holt sich eine neue Anti-Korruptions-Partei die meisten Stimmen.

Kiril Petkow (l.) und Assen Wassilew von der Partei «Wir führen den Wandel fort» liegen sich in den Armen.

In Bulgarien hat eine neue Anti-Korruptions-Partei die Parlamentswahl gewonnen. Bei der bereits dritten Wahl in diesem Jahr erhielt die Partei «Wir führen den Wandel fort» (PP) am Sonntag gut 25 Prozent der Stimmen - viel mehr als nach den Umfragen erwartet.

Die bürgerliche GERB des im April abgewählten Ex-Regierungschefs Boiko Borissow kam mit 22 Prozent auf Platz zwei, wie aus den am Montag veröffentlichten amtlichen Zwischenergebnissen hervorgeht. Das Endergebnis wird erst im Lauf der Woche erwartet.

Der Co-Vorsitzende der PP, Kiril Petkow, gilt nun als möglicher künftiger Ministerpräsident. Petkow strebt eine Koalitionsregierung ohne die GERB an. Der Absolvent der US-Eliteuniversität Harvard war von Mai bis September schon einmal Wirtschaftsminister in einem Übergangskabinett. Insgesamt sieben Parteien dürften die Vier-Prozent-Hürde für den Einzug ins Parlament überwunden haben.