Massaker mit Schusswaffen in den USA im Überblick

Immer wieder werden die USA von Amokläufen mit Schusswaffen erschüttert. Die neue Tat an einer Grundschule in Texas hat besonders starke Parallelen zu einem Massaker vor fast zehn Jahren.

Im Dezember 2012 wird schon einmal eine Grundschule Schauplatz eines grausamen Amoklaufs: Der Name «Sandy Hook» aus dem Ort Newtown im Bundesstaat Connecticut brennt sich ins Gedächtnis der USA ein.

Das Massaker an einer Grundschule im US-Bundesstaat Texas mit mindestens 21 Toten reiht sich ein in die Liste von Amokläufen in den USA. Eine Auswahl jüngerer Fälle: