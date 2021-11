Luftwaffe fliegt Corona-Patienten aus Bayern aus

In eingen Regionen droht eine Überlastung des Gesundheitswesens, allen voran in Bayern. Die Luftwaffe fliegt aus Corona-Patienten zur weiteren Behandlung innerhalb Deutschlands aus.

Mit fünf schwerkranken Corona-Patienten an Bord ist ein Spezial-Airbus der Bundeswehr bei Schneetreiben vom Flughafen München aus nach Hamburg gestartet.

Die Intensivpatienten aus Oberbayern und Schwaben sollen von Hamburg aus nach Schleswig-Holstein gebracht werden, wo sie im Krankenhaus weiter intensivmedizinisch betreut werden, sagte eine Sprecherin des bayerischen Innenministeriums. Den Angaben zufolge war das Flugzeug um 14.30 Uhr in München abgehoben.

Auch am heutigen Adventssonntag unterstützt das #TeamLuftwaffe und der @SanDstBw bei der Verlegung von Intensivpatienten.

Durch das sogenannte #KleebattKonzept sollen #Covid-19-Patienten aus überlasteten Krankenhäusern bundesweit umverteilt werden.👇https://t.co/UfuJf0mZIb https://t.co/7Mbo35lntY — Bundeswehr (@bundeswehrInfo) November 28, 2021

Die Intensivstationen in Bayern sind wegen des hohen Infektionsgeschehens im Freistaat an der Belastungsgrenze. Die Transporte in andere Bundesländer sollen Entlastung bringen. Bisher gingen Patiententransporte auf dem Luftweg oder per Krankenwagen aus Bayern in sechs Länder - Nordhrein-Westfalen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz, Hessen und Saarland.

Der Luftwaffen-Airbus, der auch als «fliegende Intensivstation» beschrieben wird, hatte bereits am Freitag sechs Patienten von Memmingen aus nach Nordrhein-Westfalen gebracht. Bis Sonntag wurden nach Ministeriumsangaben 29 Menschen aus Bayern verlegt. Auf den bayerischen Intensivstationen lagen laut Intensivregister am Sonntag 1053 Patienten mit einer Covid-19-Infektionen.