Karlsruhe lehnt Eilanträge zur Impfpflicht ab: Das Gezerre nervt

Die Corona-Impfpflicht für das Pflege- und Gesundheitspersonal kann aus rechtlicher Sicht wie geplant Mitte März umgesetzt werden. Das Bundesverfassungsgericht lehnte es im Eilverfahren ab, sie außer Kraft zu setzen. Zwar steht die endgültige Überprüfung noch aus - das Urteil ist jedoch ein Fingerzeig in die richtige Richtung. Ein Kommentar.

Karlsruhe hat entschieden, die Eilanträge gegen die berufsbezogene Impfpflicht sind abgelehnt. Passen wird das nicht jedem, auch nicht in der Politik: Die Verfassungsrichter beließen mit ihrer Entscheidung die Verantwortung nämlich vorerst da, wo sie hingehört: im Bundestag. Bei den dort tätigen Abgeordneten gehört die Übernahme von Verantwortung zur originären Berufsbeschreibung.

Auch im Jahr drei dieser verflixten Pandemie gilt: Einig sind sich Bund und Länder, Parteien und Politiker in der Frage ihrer Bekämpfung darin, sich nicht einig zu sein. Öffnen sofort – oder später? Impfpflicht ja, nein, oder ginge auch jein? Streit in der Sache, das Ringen um den besten Weg, all das ist richtig und wichtig. Vor allem dann, wenn’s existenziell wird. Aber das Gezerre aus parteipolitischem Kalkül, das Ja- oder Neinsagen aus Prinzip, nervt hingegen nur noch.

Bestes Beispiel: Eben die Impfpflicht im Pflege- und Gesundheitswesen. Erst wurde sie im Bundestag beschlossen, jetzt wird sie genüsslich zerpflückt. Dass die Opposition auch im Nachgang dagegen poltert, gehört dazu. Dass der bayerische Ministerpräsident Söder deren Umsetzung verweigert, ist jedoch ein Unding, unerhört – und leider typisch für diesen querschießenden Querulanten.