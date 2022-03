Flucht aus Ukraine nach Deutschland hält an

Jeden Tag fahren Dutzende Busse quer durch Deutschland, um Geflüchtete aus Städten wie Berlin wegzubringen, in denen es an Schlafplätzen fehlt. Dennoch gibt es weiterhin Kritik am Krisenmanagement.

Nach vier Wochen Krieg tut sich die Bundesregierung immer noch schwer damit, das Ausmaß der Fluchtbewegung aus der Ukraine nach Deutschland einzuschätzen.

«Noch ist völlig unklar, wie viele Frauen, Männer und Kinder aus der Ukraine bei uns Zuflucht suchen werden. Wir wissen nur: Es werden viele sein», sagte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im Bundestag. Auch wie viele Kriegsflüchtlinge sich bereits in Deutschland aufhalten, ist nach wie vor unbekannt. Die Aufnahme und Unterbringung der ukrainischen Kriegsflüchtlinge liegt grundsätzlich in der Zuständigkeit der Länder. Bei der Verteilung ist allerdings auch der Bund gefragt.

«Wir haben noch keine Zahlen darüber, wie viele jetzt tatsächlich in welchem Bundesland untergekommen sind», sagte der Sprecher des Bundesinnenministeriums, Maximilian Kall. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) habe noch keine Übersicht, wie viele der vor dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine geflohenen Menschen sich mittlerweile in den Erstaufnahmeeinrichtungen aufhielten.

Zahl der Flüchtlinge wahrscheinlich höher

Wie das Bundesinnenministerium mitteilte, hat die Bundespolizei seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine die Ankunft von238.932 Kriegsflüchtlingen festgestellt. Ukrainer dürfen allerdings ohne Visum einreisen - die Zahl der Angekommenen ist daher wahrscheinlich insgesamt höher. Nicht erfasst wird außerdem, wie viele Geflüchtete von Deutschland aus weiterreisen zu Freunden oder Verwandten in anderen Staaten.

Nachdem in der Vorwoche täglich über zehntausend neu eingetroffene Kriegsflüchtlinge festgestellt worden waren, erfasste die Bundespolizei in den vergangenen zwei Tagen jeweils rund 7000 Neuankömmlinge. Scholz betonte: «Die Flüchtlinge sind hier bei uns willkommen.» Deutschland werde helfen. Die Bundesregierung sei dafür auch zu zusätzlichen Maßnahmen bereit.

Um mehr Sicherheit für die Flüchtlinge zu gewährleisten, sei die Möglichkeit einer Registrierung der Anbieter von Unterkünften auf der Website unterkunft-ukraine.org geschaffen worden, teilte das Bundesinnenministerium mit. Eine Abholung der Geflüchteten sei nur nach einer Vor-Ort-Identifizierung durch Vorlage des Personalausweises möglich. Die Polizeibehörden von Bund und Ländern seien wachsam, um mögliche Fälle von Ausbeutung im Zusammenhang mit der Lage der Flüchtlingen zu verhindern. «Es liegen bislang aber keine bestätigten Informationen über konkrete Menschenhandelsverdachtsfälle oder ausbeuterische Handlungen zum Nachteil von in Deutschland ankommenden Frauen aus der Ukraine vor», berichtete eine Sprecherin auf Anfrage.

KfW erhöht Hilfen für Kommunen

Die staatliche Förderbank KfW stockt zudem ihre Hilfen für Kommunen zur Unterbringung der Flüchtlinge auf. Das «Sonderprogramm Flüchtlingseinrichtungen» mit besonders günstigen Krediten für Städte und Gemeinden werde angesichts hoher Nachfrage um 250 Millionen auf 500 Millionen Euro erhöht, teilte die Bankengruppe mit. Schon wenige Tage nach dem Start am 11. März hätten 46 Anträge mit einem Kreditvolumen von rund 235 Millionen Euro vorgelegen.

Je Kommune können seit Dienstag maximal 10 Millionen Euro Kredit zu einem Zins von minus 0,5 Prozent beantragt werden, hieß es. Das bedeutet, dass die Kommunen nicht die komplette Summe zurückzahlen müssen. Zum Start waren die Hilfen mit maximal 25 Millionen je Kommune und einem Zins von minus 0,75 Prozent noch großzügiger gewesen. Das Programm ist bis Jahresende befristet.

Faire Verteilung eingefordert

Es habe nun absolute Priorität, für eine faire Verteilung in der gesamten EU zu sorgen, sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Zwar gebe es einen Schulterschluss zur gemeinsamen Aufnahme der Geflüchteten in allen EU-Staaten. Doch diese Vereinbarung müssten «jetzt auch alle gemeinsam umsetzen». Zudem kündigte sie an, am Donnerstag mit den Innenministern der G7-Staaten darüber zu sprechen, «wie Geflüchtete auch in Staaten außerhalb der EU wie Kanada, den USA und Japan Schutz finden können».

Scholz sagte, Faeser gehe die große Aufgabe, den Ukraine-Flüchtlingen Schutz zu gewähren, entschlossen an. Die stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion, Dorothee Bär (CSU) kritisierte hingegen, die Bundesregierung habe sich nicht darauf vorbereitet, die Aufnahme jener Menschen zu koordinieren, «die den Schutz vor den Bomben suchen» Bär sagte: «Herr Scholz, ich erwarte, dass Sie das jetzt mal zur Chefsache machen.» Dass es bislang nicht gelinge, die ankommenden Flüchtlinge und die sie hier abholenden Menschen zu registrieren, sei ein «Kontrollverlust».

EU: Keine verbindlichen Quoten

Forderungen nach einem verpflichtenden Schlüssel zur Verteilung über die einzelnen EU-Staaten hat die EU-Kommission jedoch eine Absage erteilt. «Wir werden keine verbindlichen Quoten oder ähnliches machen», sagte Innenkommissarin Ylva Johansson am Mittwoch in Brüssel. Die Menschen, die unter der Richtlinie für einen Massenzustrom Vertriebener Schutz suchten, dürften sich frei in der EU bewegen. Man werde nicht entscheiden, wo sie sich niederlassen sollten.

Johansson verwies jedoch auf eine neu geschaffene «Solidaritätsplattform», auf der sich die EU-Staaten über die Verteilung der Flüchtlinge austauschen. Dort könnten Länder sagen, dass einzelne Städte oder Regionen überlastet seien. Andere Länder könnten Hilfe anbieten, sagte die Schwedin. Deutschland gehört zu den Staaten, die auf eine Verteilung in der gesamten EU dringen. Die meisten Flüchtlinge aus der Ukraine halten sich im Nachbarland Polen auf.

Über 2,1 Millionen Flüchtlinge in Polen

Dort sind nach Angaben des Grenzschutzes seit dem Beginn des Kriegs mehr als 2,17 Millionen Menschen aus dem Nachbarland eingetroffen. Das teilte die Behörde am Mittwoch bei Twitter mit.

#Pomagamy🇺🇦

Od 24.02 do🇵🇱wjechało z🇺🇦2,175 mln osób.



Wczoraj tj.22.03 #funkcjonariuszeSG odprawili 31 tys. podróżnych-to wzrost o 3,3% w porównaniu z dniem wcześniejszym (30 tys.).



Dzisiaj do godz.07.00 rano 5,9 tys.-wzrost o 32% .



Z🇵🇱do🇺🇦 wyjechało od 24.02-285 tys. osób. pic.twitter.com/lwInCAfppz — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) March 23, 2022

Allein am Dienstag waren es demnach rund 31.000 Menschen. Dies sei ein Anstieg um etwa drei Prozent im Vergleich zum Vortag. Aus Polen in die Ukraine hätten seit Kriegsbeginn am 24. Februar etwa 285.000 Menschen die Grenze überquert.

Es gibt derzeit keine offiziellen Angaben dazu, wie viele der Kriegsflüchtlinge in Polen geblieben und wie viele bereits in andere EU-Staaten weitergereist sind. Die Ukraine - flächenmäßig das größte Land in Europa - hatte vor Beginn des russischen Angriffs mehr als 44 Millionen Einwohner. Polen und die Ukraine verbindet eine mehr als 500 Kilometer lange Staatsgrenze.

Nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks haben seit Kriegsbeginn rund 3,6 Millionen Menschen die Ukraine verlassen.